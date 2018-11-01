В комендантську годину з ЦУМу окупованого Донецька винесли золото на 2 мільйони доларів

З ЦУМу зникло 10 кг золота і діаманти.

В окупованому бойовиками Донецьку було пограбовано Центральний універмаг.

Сума викрадених ювелірних виробів з Центрального універмагу окупованого Донецька становить близько 120 мільйонів рублів (понад 1,8 млн доларів США). Про це повідомляє фейковое "МВС ДНР", що діє на підконтрольній бойовикам частині Донецької області, передає Острів.

"В "Центральному універсальному магазині" невідома особа скоїла крадіжку золотих виробів у двох відділах на суму близько 120 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні.

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Наразі складаються каталоги викраденого майна.

Раніше сепаратистські ЗМІ повідомляли, що 31 жовтня в будівлі ЦУМу виявили велику крадіжку. Злодії обікрали два відділи з ювелірними прикрасами: забрали 10 кг золота і діаманти. Спочатку загальна сума збитку оцінювалася в 30 мільйонів рублів. За даними місцевої "поліції", дроти від відеокамер спостереження та сигналізації були перерізані. Ймовірно, грабіжники сховалися в будівлі перед закриттям.

Люди з іронією коментують те, що трапилося, в соцмережах. Вони не сумніваються в тому, що пограбування – справа рук бойовиків, оскільки відбулося в комендантську годину, коли звичайним громадянам виходити на вулицю заборонено під страхом арешту. При цьому місцеві жителі не виключають, що бойовики і в діях звичайних грабіжників побачать «український слід».