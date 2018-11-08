Даних про неналежну якість мінометів "Молот" не отримано - військова прокуратура

На даний час однією з головних причин мінометів "Молот" є факти подвійного заряджання і порушення порядку проведення стрільб особовим складом.

Військова прокуратура назвала головною версією розривів міномета "Молот" подвійне заряджання.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на прес-секретаря ГПУ Андрія Лисенка, про це йдеться в коментарі військового прокурора Центрального регіону з розслідування вибухів мінометів "Молот".

У повідомленні зазначається: "Військова прокуратура Київського гарнізону розслідує кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов'язків військовими посадовими особами 1285 Головного військового представництва Міністерства оборони України під час виконання державного контракту, що призвело до закупівлі за бюджетні кошти неякісних мінометів М 120-15 "Молот".

Триває комплексна судова експертиза, в рамках якої перевіряється технічний стан зазначених мінометів, відповідність їх тактико-технічними характеристиками, заявлені заводом-виготовлювачем і можливість їх безпечного використання під час бойових дій.

Крім цього, Державною аудиторською службою проводиться аудит щодо раціонального використання бюджетних коштів Міністерством оборони України. Також досудовим розслідуванням відпрацьовуються суб'єкти господарювання, які залучалися заводом-виготовлювачем до виконання робіт на предмет фіктивності та завищення їх обсягів або вартості.

Зараз об'єктивних даних про неналежну якість мінометів, які обґрунтовувалися матеріалами справи, не отримано.

В даний час однією з головних причин мінометів "Молот" є факти подвійного заряджання і порушення порядку проведення стрільб особовим складом.

Досудове розслідування за вказаними фактами триває".