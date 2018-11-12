У мережу "злили" компромат на піарницю ватажка "ДНР" Пушиліна (фото 18+)

Пшенична займалася організаційними заходами і піаром ватажка "ДНР" Пушиліна.

Хактивістам з команди Український киберальянс вдалося отримати доступ до листування й документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

Український кіберальянс передав частину даних волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Так, опубліковано аудіозаписи розмов, електронне листування і документи одного з депутатів народної ради "ДНР", яка обіймає свою посаду з 4 листопада 2014 року. Йдеться про Пшеничну Наталію.

"Окремо ви можете прочитати звіт про відрядження Наталії Пшеничної відряджень в органи законодавчої влади РФ за жовтень-грудень 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Також хактивістів зацікавили аудіозаписи розмов Пшеничної. До речі, з родичами вона дуже часто розмовляє суржиком, негативно висловлюється про внутрішні процеси в «республіці», висміює і дуже неоднозначно реагує на смерть лідерів бойовиків. Крім того, вона розкриває «секрети» про застосування РСЗВ «Град» із житлових забудов, коли мирне населення в Донецьку є практично живим щитом для російської армії.

Напередодні виборів Наталія Пшенична займалася організаційними заходами і піаром ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Також хактивісти з'ясували, що левову частку часу Пшеничної займає пошук порно.

Разом з тим, український хактивіст Шон Таунсенд опублікував у Facebook скріншоти, зроблені з комп'ютера Пшеничної (18+):