Авіація Об’єднаних сил відпрацювала удари по наземних об’єктах противника на Донбасі (відео)
Армійська авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах противника.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.
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«На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань з авіапідтримки наземних сил», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що авіація відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах.
«Всі вказані цілі було умовно знищені - результати перевірки оцінені на «відмінно», - додали в штабі.