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Авіація Об’єднаних сил відпрацювала удари по наземних об’єктах противника на Донбасі (відео)

10:00, 14 листопада 2018
Війна
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Армійська авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах противника.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

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«На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань з авіапідтримки наземних сил», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах.

«Всі вказані цілі було умовно знищені - результати перевірки оцінені на «відмінно», - додали в штабі.

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Теги: #Донбас#авіація#операція Об’єднаних сил