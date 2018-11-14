Авіація Об’єднаних сил відпрацювала удари по наземних об’єктах противника на Донбасі (відео)

Загалом перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань з авіапідтримки наземних сил.

Армійська авіація Об’єднаних сил на Донбасі відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах противника. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил. Читайте такожБійці ООС ліквідували двох російських окупантів на Донбасі, п'ятьох поранено «На виконання наказу командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань з авіапідтримки наземних сил», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що авіація відпрацювала удари по рухомих та нерухомих наземних об’єктах. «Всі вказані цілі було умовно знищені - результати перевірки оцінені на «відмінно», - додали в штабі.

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