Яроша прооперували після поранення
23:54, 21 січня 2015Війна
1700 0
Лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша прооперували у середу після поранення у Пісках.
Яроша прооперували після поранення
Про це в Facebook повідомила блогер Олена Білозерська, яка їздить в зону АТО.
"Пораненого сьогодні на Пісках Дмитра Яроша вже прооперували. Операція пройшла добре, без ускладнень, лікарі кажуть, має достатньо швидко одужати", - написала вона.
Читайте такожЯрош потрапив під обстріл "Градів" і дістав поранення
Раніше прес-секретар партії "Правий сектор" Артем Скоропадський повідомляв, що лікарі мають прооперувати Яроша. Операція мала розпочатися о 18:15.
Зі слів Скоропадського, Ярош отримав поранення руки та обличчя, він зазначив, що загрози життю лідера "Правого сектора" немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter