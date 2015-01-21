Яроша прооперували після поранення

Про це в Facebook повідомила блогер Олена Білозерська, яка їздить в зону АТО.

"Пораненого сьогодні на Пісках Дмитра Яроша вже прооперували. Операція пройшла добре, без ускладнень, лікарі кажуть, має достатньо швидко одужати", - написала вона.

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Раніше прес-секретар партії "Правий сектор" Артем Скоропадський повідомляв, що лікарі мають прооперувати Яроша. Операція мала розпочатися о 18:15.

Зі слів Скоропадського, Ярош отримав поранення руки та обличчя, він зазначив, що загрози життю лідера "Правого сектора" немає.