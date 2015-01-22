Турчинов потрапив під обстріл дорогою в Донецький аеропорт - ЗМІ
00:29, 22 січня 2015Війна
5255 0
Секретар РНБО Олександр Турчинов у середу потрапив під обстріл дорогою до Донецького аеропорту.
Турчинов потрапив під обстріл дорогою в Донецький аеропорт / УНІАН
Про це повідомляють джерела "Української правди" в РНБО.
За словами співрозмовника, кугуар, на якому Турчинов прямував до аеропорту, потрапив під щільний обстріл в районі населеного пункту Опитне.
Читайте такожТурчинов: Росія прагне знищити Україну як державу
"У машини відірвало колесо, міняли під обстрілом", - сказав співрозмовник.
За його словами, Турчинов залишився неушкодженим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter