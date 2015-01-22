Турчинов потрапив під обстріл дорогою в Донецький аеропорт - ЗМІ

Про це повідомляють джерела "Української правди" в РНБО.

За словами співрозмовника, кугуар, на якому Турчинов прямував до аеропорту, потрапив під щільний обстріл в районі населеного пункту Опитне.

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"У машини відірвало колесо, міняли під обстрілом", - сказав співрозмовник.

За його словами, Турчинов залишився неушкодженим.