Донецький аеропорт зруйновано - Бутусов

Про це в Facebook повідомляє главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Новий і старий термінал, вежа управління, все, що могло послужити як опорний пункт оборони повністю знищено. Аеропорт прострілюється прямою наводкою, але з будівлі нового терміналу останні вцілілі захисники пішли тільки сьогодні ... Дякую тим, хто пережив пекло останніх днів оборони, але залишився вірним присязі та військовому обов'язку до кінця. Дякую тим, хто поранений, і вічна пам'ять тим, хто залишився в новому терміналі назавжди...", - написав він.

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