Тимчук: Бойовики обстрілюють сили АТО під Маріуполем, йдуть напружені бої

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«В районі Маріуполя тривали напружені бої. Передові групи російсько-терористичних військ не змогли просунутися ні на північний схід, ні на північ даного населеного пункту», - повідомляє Тимчук.

За інформацією ІС, особливо напружені бої і обстріли зафіксовані в районі Павлопіль - Сартана.

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«Артилерія противника веде масований вогонь по передовим позиціям українських військ, намагаючись створити умови для подальшого просування груп бойовиків», - пише Тимчук.

Раніше повідомлялося, що бойовики не змогли відтіснити українських військових з Бахмутської траси. Там противник при всіх зусиллях не зміг «проломити фронт».