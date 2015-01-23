Полонений бойовик розповів, що їхав воювати проти американських військ

Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков, пише Українська правда.

"До ДАП намагалося проїхати авто з півтора десятками сепарів. Розвідка відпрацювала на "відмінно". Півтора десятки трупів, одного залишили в живих", - написав він на Facebook.

За словами Бірюкова, затриманий був зі зброєю.

Він також опублікував відео зі свідченнями бойовика, який запевнив, що їхав "на роботу" на Піски, а перед виїздом взяв автомат.

На запитання "Проти кого ти їхав воювати?" затриманий сказав: "Проти Америки".

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"Мені сказали, що американські війська зайшли на територію Донецької та Луганської області, на територію України. Мені сказали, що американський контингент", - розповів бойовик, зізнавшись, що американців так і не зустрів.