Геращенко назвав теракт в Донецьку піаром РФ на крові
Загибель мирних жителів сьогодні в Донецьку - це відповідь Путіна і його пропагандистської машини на трагедію під Волновахою.
Таку думку нардеп Антон Геращенко висловив у Facebook.
Він вважає, що з центру в Москві надійшов наказ на обстріл з міномета житлових кварталів Донецька.
"З Центру в Москві надійшов наказ на обстріл з міномета житлових кварталів Донецька з обов'язковою умовою - загибель мирних жителів, бажано в прив'язці до громадського транспорту за аналогією попередніх злодіяннь з розстрілом з Градів пасажирського автобуса в Волновасі", - написав нардеп.
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"Виконавці можуть чесно рапортувати Путіну, що його завдання зі знищення мирних жителів виконані беззаперечно і точно. Також як і вибухи житлових будинків у Москві та Волгодонську, що послужили причиною початку другої Чеченської війни і першого етапу утвердження Ега Путіна на людській крові", - додав Геращенко
Також нардеп відзначив, що бойовикам важливо було максимально використовувати піар-ефект від полону групи українських військовослужбовців, захисників Донецького аеропорту.
"Проте українців не зламати цим піаром на крові", - резюмував Геращенко.