Геращенко назвав теракт в Донецьку піаром РФ на крові

Таку думку нардеп Антон Геращенко висловив у Facebook.

Він вважає, що з центру в Москві надійшов наказ на обстріл з міномета житлових кварталів Донецька.

"З Центру в Москві надійшов наказ на обстріл з міномета житлових кварталів Донецька з обов'язковою умовою - загибель мирних жителів, бажано в прив'язці до громадського транспорту за аналогією попередніх злодіяннь з розстрілом з Градів пасажирського автобуса в Волновасі", - написав нардеп.

Читайте такожAmnesty International: Обстріл зупинки в Донецьку є порушенням законів війни

"Виконавці можуть чесно рапортувати Путіну, що його завдання зі знищення мирних жителів виконані беззаперечно і точно. Також як і вибухи житлових будинків у Москві та Волгодонську, що послужили причиною початку другої Чеченської війни і першого етапу утвердження Ега Путіна на людській крові", - додав Геращенко

Також нардеп відзначив, що бойовикам важливо було максимально використовувати піар-ефект від полону групи українських військовослужбовців, захисників Донецького аеропорту.

"Проте українців не зламати цим піаром на крові", - резюмував Геращенко.