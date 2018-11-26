Атака Росії в Азовському морі: Клімкін попередив про можливість силової відповіді

Міністр наголосив, що право на самозахист передбачено Статутом ООН.

Україна добиватиметься дипломатичного врегулювання ситуації в Азовському морі, але зберігає право на самозахист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Хочу наголосити на одній дуже важливій тезі: відповідно до Статуту ООН Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статею 33 Статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 Статуту ООН", - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести військовий стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.