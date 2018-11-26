ВМС: 23 українських моряка перебувають у полоні, троє з них - у лікарні

Три захоплених українських судна перебувають за місцем дислокації прикордонної служби ФСБ РФ в окупованій Керчі.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що три захоплених українських судна знаходяться у Керчі, 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС Збройних сил України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

«Що ми зараз маємо – 23 офіцера-моряка, це загальна сума, знаходяться у полоні, троє з них перебувають у керченській лікарні (один офіцер і два військових контрактної служби)», - сказав Воронченко.

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«Три одиниці корабельного складу – це два катера «Нікополь» та «Бердянськ» і рейдовий буксир знаходяться у Керчі по місцю дислокації прикордонної служби ФСБ РФ. Це інформація здобута», - додав Воронченко.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено згідно з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права та угоді між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрну огорожу, втрачено рятувальний плот.

В результаті агресивних дій Росії, три українських кораблі біля Керченської протоки буди захоплені спецназом РФ.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію Військового комітету щодо введення воєнного стану через напади на українські кораблі біля Керченської протоки. На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.