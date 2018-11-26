Клімкін побоюється, що Росія продовжить агресію проти України на морі й на суші

За словами глави МЗС, про поточну ситуацію в регіоні Азовського і Чорного морів поінформовано іноземних послів, акредитованих в Україні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не виключає, що Російська Федерація продовжить агресію як на морі, так і на суші проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив на прес-конференції в Києві.

"Ми не виключаємо, що Росія хотіла діяти за сценарієм, схожим на грузинський сценарій. Ми не виключаємо подальших актів агресії як на морі, так і на суші. І це дуже важливо", - наголосив Клімкін.

Він повідомив, що про це сьогодні йшла мова на зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що три українських судна, які зрештою захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту та ФСБ РФ. Всі вони зараз знаходяться у Керчі, 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.