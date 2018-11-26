У період дії воєнного стану передбачена часткова мобілізація - комітет ВР

Часткова мобілізація оголошується президентом у строки та обсягах, відповідно до загрози національній безпеці України.

У період дії воєнного стану передбачено часткову мобілізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони з розгляду законопроекту про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні" заявив голова комітету Сергій Пашинський.

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За його словами, період дії воєнного стану введено указом президента України, і часткова мобілізація оголошується президентом у строки та обсягах, відповідно до загрози національній безпеці України.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення РНБО, президенту запропоновано ввести воєнний стан з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 60 діб, до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року.

Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан в Україні до 25 січня.