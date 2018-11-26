НАТО вважає необґрунтованим застосування Росією сили проти українських суден

В Альянсі закликали Росію забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці та безперешкодний доступ до українських портів.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що усі 28 країн-членів Альянсу назвали необґрунтованим застосування Російською Федерацією сили проти українських суден в Азовському морі та Керченській протоці.

Про це генсек Альянсу сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО.

Він нагадав, що сьогодні вранці провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, а потім було скликано Комісію Україна-НАТО. За його словами, відповідно до Хартії про особливе партнерство між Україною та Альянсом, Україна може зробити запит на проведення такого засідання, якщо зазнає прямої загрози своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.

Читайте такожОпублікований список захоплених Росією українських моряків

"На цьому засіданні усі союзники висловили повну підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Тому ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і створити можливість для свободи судноплавства для України в Азовському морі та Керченській протоці", - зазначив Столтенберг.

"Немає виправдання для застосування військової сили проти українських суден і службовців військово-морських сил", - наголосив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Читайте такожРозвідка попередила про загрозу вторгнення армії РФ до України суходолом - Порошенко (відео)

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і проти них було використано озброєння. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що три українські судна, які в кінцевому підсумку захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту і ФСБ РФ. Всі захоплені кораблі зараз знаходяться в Керчі, 23 моряки перебувають у полоні, троє з них - у лікарні.