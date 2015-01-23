На Харківщині СБУ затримала бойовика з "Оплоту" (відео)

Про це радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"22 січня було проведено у Первомайському Харківської області спецоперацію із затримання бойовика "Оплоту". Встановлено, що 35-річний мешканець м. Первомайського брав участь у бойових терористичних діях на боці т.зв. "ДНР" проти бійців Збройних сил України в районі міст Старобешеве, Докучаєвськ Донецької області.

Читайте такожСБУ за добу затримала 12 поплічників терористівПід час затримання, яке проводилося з задіянням бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа", бойовик вчинив опір та намагався втекти", - зазначається у повідомленні.

Також радник голови СБУ повідомив, що у гаражі, який належить затриманому, було вилучено стрілецьку вогнепальну зброю: пістолет Макарова, револьвер системи "наган", гвинтівку у розібраному стані, а також боєприпаси до них.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.