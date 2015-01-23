У зоні АТО збудовано фортифікаційні споруди довжиною 400 км

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор офіцерської громадської ініціативи "Чисті погони" Ігор Рудич сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У серпні 2014 року президентом України була поставлена задача побудувати оборонні споруди в зоні АТО, і того ж місяця було вибрано конкретні місця, де мала розбудовуватись лінія оборони: опорні пункти, блокпости», - поінформував він.

Також, за словами Рудича, протягом вересня-листопада 2014 року в кількох секторах було побудовано понад 200 об’єктів загальною протяжністю до 400 км. Заплановані роботи було виконано, офіційний строк закінчення виконання – 15 грудня 2014 року.

Читайте такожБлокпости на під'їздах до Маріуполя вирішили зміцнити«На об’єкти було витрачено близько 50 мільйонів гривень, 6,5 тисяч кубометрів лісу, близько 20 тисяч найменувань залізобетонних виробів», - заявив він.

У свою чергу, офіцер Центрального управління інженерних військ Збройних Сил України Вадим Сакада зазначив, що «безпосередньо задача виконувалась інженерними військами ЗСУ, залізничними військами, цивільними співробітниками Укравтодору».

Також він додав, що робота проводилась в умовах, коли за переміщенням цивільної техніки стежили снайпери супротивника і відкривали вогонь, щоб залякати цивільних фахівців.