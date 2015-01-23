За добу в зоні АТО загинули 3 військових, 50 – поранені
13:35, 23 січня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинуло 3 українських військовослужбовців, 50 поранено.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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