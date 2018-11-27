ВМС: Росіяни вели стрільбу з метою знищення наших моряків, а не пошкодження кораблів
Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, а не пошкодження матеріально-технічної частини українських суден в районі Керченської протоки.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.
Зокрема, командування опублікувало фотографії обстріляних українських суден з підписом: «Наслідки агресивних дій РФ стосовно кораблів ВМС ЗС України в Керченській протоці».
У ВМС звернули увагу на характер пострілів. «Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, а не пошкодження матеріально-технічної частини», - йдеться в повідомленні.
«Під час переходу комендор-сигнальщик малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Андрій Ейдер знаходився на своєму посту, якраз там, де ви бачите пробоїну в рубці українського катера. Поранення дістав як він, так і інші військовослужбовці», - зауважили військові.
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«Навіть без слів зрозуміло, з ким ми маємо справу. Факти чітко демонструють збройну агресію Росії проти України», - резюмували у ВМС.
Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.
У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації щодо можливості проходження через протоку. Шість українських військовослужбовців поранені, решта членів екіпажів потрапили в полон.
За різними даними, загалом у полон було захоплено 23 чи 24 українських військовослужбовців.