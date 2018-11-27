Оприлюднено повний список прізвищ захоплених в полон Росією українських моряків

Дана інформація отримана з матеріалів російського слідства.

Оприлюднено повний список прізвищ 24 українських моряків, яких росіяни захопили в полон після збройного нападу в Керченській протоці.

Список з посиланням на матеріали російського слідства опублікував у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Згідно зі списком, затримано українців Юрія Будзила, В'ячеслава Зінченка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Андрія Артеменка, Володимира Терещенка, Євгена Семідоцького, Віктора Беспальченка, Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Чулібу, Олега Мельничука, Богдана Небилицю, Владислава Костишина, Сергія Попова, Юрія Без'язичного, Романа Мокряка, Андрія Ейдера, Андрія Драча, Володимира Лісового, Дениса Гриценка, Василя Сороку.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, у результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено. У полон було захоплено 24 українських військовослужбовці.

27 листопада в «судах» Криму почали обирати запобіжний захід для взятих у полон українських моряків.

28 листопада так званий "суд" в окупованому Криму обере запобіжний захід взятому в полон командиру українського буксира "Яни Капу" Олегу Мельничуку.