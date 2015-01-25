Експерти вважають, що Маріуполь для Путіна має надважливе значення

Експерти зазначають, що для Росії Маріуполь, де зосереджені порт та металургійні заводи, надважливий, бо стоїть на шляху сухопутного коридору до окупованого нею Криму, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Плацдарм для атаки на Маріуполь з'явився в кінці серпня минулого року. З російської території "Градами" накрили Новоазовськ. Після цього саме сили регулярної армії Росії ввійшли на територію України колонами бронетехніки та піхотою.

Відтоді Маріуполь живе, як на пороховій діжці. Військовим і добровольцям укріплювати місто влітку допомагали місцеві жителі. Жінки та чоловіки власноруч копали окопи. Через серйозний спротив місцевого населення тут не вдалося розгойдати ситуацію. Бойовики обстрілювали села поблизу Маріуполя, влаштовували диверсії в місті, але відкрито Маріуполь не обстрілювали.

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Вчора бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах з шести установок "Град", чотири з них знищили українські військові. Ескалація наростає.

Тим часом, українська розвідка фіксує, що під Маріуполь саме зараз стягують додаткові ворожі "Гради".

Маріуполь - стратегічне місто для України, де зосереджені металургійні заводи, потужний порт і шлях на південь України. Саме тому і для Путіна Маріуполь має важливе значення, кажуть експерти. Він лежить на сухопутному шляху до анексованого Криму, де також скупчені військові сили Росії.

Однак, військові твердять, що увійти у місто бойовикам не вдасться, бо Маріуполь має систему фортифікаційних споруд навкруги і достатню кількість артилерії для оборони.

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Обстріл житлового масиву найманці здійснили, аби посіяти паніку серед населення. Військові ж, тим часом, нагадують українцям, що спокій на окупантів діє не гірше, ніж зброя.

Нагадаємо, що за останніми данними, оприлюдненими полком "Азов", ситуація в Маріуполі стабільна та контрольована.