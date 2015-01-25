Ситуація по всій лінії зіткнення є стабільною, ЗСУ контролюють лінію фронту - Полторак
13:20, 25 січня 2015Війна
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Міністр наголосив, що жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних угруповань.
Полторак зазначив, що ЗСУ контролюють лінію фронту / Фото прес-служби Міноборони
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що ситуація по всій лінії зіткнення з терористичними угрупованнями є стабільною, Збройні Сили України контролюють всю лінію фронту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час засідання РНБО.
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Міністр зазначив, що військовослужбовці ЗСУ героїчно захищають усі опорні пункти та рубежі оборони.
“Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних угруповань і до противника”, - сказав Полторак.
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