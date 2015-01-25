Ситуація по всій лінії зіткнення є стабільною, ЗСУ контролюють лінію фронту - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що ситуація по всій лінії зіткнення з терористичними угрупованнями є стабільною, Збройні Сили України контролюють всю лінію фронту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час засідання РНБО.

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Міністр зазначив, що військовослужбовці ЗСУ героїчно захищають усі опорні пункти та рубежі оборони.

“Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних угруповань і до противника”, - сказав Полторак.