Вчора сили АТО знищили близько 100 бойовиків і 6 "Градів" - президент

За суботу 24 січня українськими силовиками вбито близько 100 бойовиків та знищено 7 одиниць бронетехніки (включно з тою, яка атакувала Маріуполь).

Про це на засіданні Ради Національної безпеки і оборони заявив Петро Порошенко, повідомляє кореспондент Громадського.

«За вчорашній день ліквідовано 6 РСЗВ «Град», в тому числі 4 з 6, які обстрілювали Маріуполь. За вчора знищено близько 100 бойовиків, 7 одиниць бронетехніки», – сказав Порошенко.

«Всі спроби терористичних бандформуваннь атакувати нас по всій лінії фронту наштовхнулися на високопрофесійний опір наших військових. За два дні, які передували вчорашньому дню, вбито 600 бойовиків», – наголосив президент.

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«Корегувальник вогню затриманий СБУ і вже дає покази. Завтра ці покази будуть оприлюднені», – каже він.

«Ухилення від справедливих оцінок це і є підтримкою тероризму, – заявив Порошенко. – Нас турбує заява терористів про вихід з Мінських угод. Хочу наголосити, що саме ватажки терористичних угрупувань оголосили про наступ на Маріуполь. Я впевнений в тому, що ми сьогодні повинні пропрацювати заходи з визнання «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями в усьому світі».

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Маріуполя з РСЗВ «Град» у суботу 24 січня загинули 30 людей (з них – двоє дітей), ще близько 100 поранені.