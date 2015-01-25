За тиждень боїв на Донбасі знищено понад 800 бойовиків, 23 танки та 18 "Градів"

У період активних дій з боку терористичних угруповань, коли вони почали активні бойові дії, під час бойових зіткнень з 17 по 24 січня “втрати незаконних збройних формувань та підрозділів Російської Федерації склали близько 1210 осіб особового складу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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“Із них безповоротні втрати — 805, санітарні — 405”, - додав він.

Крім того, Полторак зазначив, що серед втрат противника — 23 одиниці танків, 67 — бойових машин, реактивних систем залпового вогню — 18, гармати САО — 21 одиниця та 23 одиниці автомобільного транспорту.