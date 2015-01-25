Через постійні обстріли бойовиками Дебальцевого гинуть мирні жителі, у місті немає світла та опалення

У місті Дебальцеве через постійні обстріли протягом останніх днів, серед місцевих жителів є загиблі і поранені, зруйновано та пошкоджено близько 60 житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, у місті обмежено рух транспорту, повністю відсутнє електро- і теплопостачання. "Також вчора у Станиці Луганській під час артилерійського обстрілу загинуло подружжя", - сказав Лисенко.