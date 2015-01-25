Через постійні обстріли бойовиками Дебальцевого гинуть мирні жителі, у місті немає світла та опалення

16:20, 25 січня 2015
Війна
761 0

В Дебальцево повністю відсутнє електро- і теплопостачання. 

REUTERS

У місті Дебальцеве через постійні обстріли протягом останніх днів, серед місцевих жителів є загиблі і поранені, зруйновано та пошкоджено близько 60 житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСитуація в Дебальцевому ускладнюється - пропало світло, люди масово тікають з міста

За його словами, у місті обмежено рух транспорту, повністю відсутнє електро- і теплопостачання. "Також вчора у Станиці Луганській під час артилерійського обстрілу загинуло подружжя", - сказав Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter