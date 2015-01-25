У Маріуполі виявлено дві ракети від ”Граду”, які не розірвалися під час обстрілу – МВС



Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час патрулювання міліцією району були виявлені вцілілі снаряди, які несуть потенційну небезпеку для населення. В оперативному порядку було виставлено оточення і на місце викликані фахівці.

Як відзначили в МВС, один зі снарядів було знайдено в приміщенні відділення банку. Другий - в одній з квартир висотного будинку на вулиці Київській. Зараз на місці працюють співробітники ДСНС. У свою чергу наряди міліції здійснюють охорону громадського порядку і обмежують пересування громадян біля цих об`єктів з метою заходів безпеки.

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Охорону пошкоджених об`єктів міліціонери спільно з додатковими силами будуть здійснювати цілодобово до тих пір, поки триватимуть відновлювальні роботи.

Станом на ранок 25 січня кількість загиблих в результаті обстрілу досягла 30 осіб, поранення різного ступеня тяжкості дістали 95 мирних жителів.

У свою чергу начальник ГУМВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що серед загиблих - 17 жінок, 12 чоловіків, 1 дитина 4-5 років була знайдена мертвою у зруйнованому будинку.

За словами Аброськіна, серед 95 поранених 49 жінок, 37 чоловіків і 9 дітей (одній дитині, 3-х років, ампутували ногу).

Також у результаті обстрілу пошкоджено 79 об`єктів: 37 приватних будинків, 22 багатоповерхівки, 2 ринки, 8 магазинів, поштове відділення, 2 банківських установи, аптека, кафе і СТО.

Вночі на Східному частково електрику було відновлено. Ремонтні роботи тривають.

Охорону території здійснюють 300 співробітників міліції, 6 автопатрулів спецпідрозділу «Сокіл» і 2 патрулі полку «Азов».

100 рятувальників ДСНС ліквідовували наслідки артобстрілу, зокрема 10 пожеж.