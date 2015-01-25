За останню добу було здійснено 8 обстрілів прикордонників з «Градів»

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, незважаючи на постійні обстріли з мінометів та артилерії прикордонники разом з підрозділами Збройних сил та Національної гвардії України продовжують виконувати визначені завдання вздовж лінії розмежування між силами АТО та бойовиками.

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”Так, вчора 4 рази був обстріляний контрольний пункт «Гнутове» на дорожньому напрямку «Новоазовськ – Красноармійськ – Талаківка – Маріуполь». Обстрілу з системи «Град» піддався також блокпост, розташований на дорожньому напрямку «Фащівка – Дебальцево – Артемівськ», на якому несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями ЗС України. Снаряд розірвався за 3 метри від бліндажу. Внаслідок обстрілу був пошкоджений службовий автомобіль та зазнав поранення український військовослужбовець”, - зазначається у повідомленні.