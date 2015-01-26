В полоні у терористів "ДНР" перебуває 30 українських солдатів - Рубан

Про це в ефірі "Подробностей недели" повідомив Володимир Рубан, керівник центру визволення полонених.

"Відомо, що в полоні близько 30 осіб, 20 з аеропорту, 10 з Червоного партизана. У нас труднощі з тим, що ми не можемо після боїв ідентифікувати зниклих безвісти, вони або під завалами, або в полоні", - сказав Рубан.

За словами Рубана, кіборги, яких завалило в аеропорту, ще можуть бути живими.

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"З моменту обвалу пройшло вже 6 днів, до 22 днів люди виживають, є шанс, що багато в нішах ще живі, але у них сіли акумулятори. Необхідно припинити обстріл аеропорту - це перша умова для порятунку", - вважає Рубан.