Терористи "війська Донського" обстріляли Попасну: є загиблі

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" заявив керівник прес-служби Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас.

"Триває обстріл з артилерії з боку Первомайська, який розташований в 10 кілометрах від Попасної, там так звані козаки "війська Донського". Є попадання в житлові будинки", - повідомив Галас.

За його словами, всього протягом дня терористи п'ять разів потрапили в житлові будинки, школи та приміщення "Укртелекому".

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Він також повідомив, що поки відомо про трьох загиблих місцевих жителів середнього і старшого віку в результаті обстрілу.

Нагадаємо, що 22 січня терористи обстріляли Попасну снарядами нового зразка, від яких залишилися величезні воронки - набагато більші, ніж від реактивних снарядів з Градів або мінометних мін.

Як повідомлялося, терористами під Попасній керує начальник штабу армії Росії.