У Маріуполі міліція упізнала ще 5 загиблих від кривавого обстрілу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ГУМВС України в Донецькій області.

У список увійшли імена раніше невпізнаних 3 жінок і 2 чоловіків. Зокрема, в списку вказані:

Поліщук Ольга Дмитрівна, 29.04.1979 р.н., Маріуполь, вул. Олімпійська.

Шурхаєва Валерія Сергіївна, 18.06.1987, р.н., Маріуполь, вул. Маршала Жукова.

Константинова Тамара Костянтинівна, 26.05.1945 р.н., Маріуполь, вул. Олімпійська.

Сиротенко Віталій Миколайович, 12.05.1962 р.н., Маріуполь, вул. 130-й Таганрозької дивізії.

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Лобов Сергій Володимирович, 23.09.1977 р.н.

Непізнаним залишається тіло однієї жінки. Міліція просить сприяти у встановленні її особистості.

Прикмети жінки: зріст 160-163 см, вік до 35 років; середньої статури, волосся темно-каштанового кольору, ніс прямий, губи тонкі, обличчя овальне, у вухах дірки від сережок, на нігтях лак рожевого кольору. Була одягнена в куртку синьо-чорного кольору, кофту вовняна синьо-чорного кольору, різнобарвну футболку, чорні гамаші, брюки чорного кольору. На ній також були сережки і ланцюжок з металу білого кольору. Взута в зимові кросівки.

Усіх, кому що-небудь відомо про загиблу жінку, міліція просить повідомити за телефоном: 067-629-02-41.