ОБСЄ нарахувала понад 60 танків на окупованому Донбасі

Спостерігачі місії також виявили 137 одиниць бойових броньованих машин.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що виявили понад 60 танків та десятки одиниць іншої техніки та озброєння, в тому числі важкого, на окупованому Донбасі.

Як йдеться у звіті місії за період з 19:30 3 грудня до 19:30 4 грудня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ, місія продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Мінським меморандумом, а також Комплексом заходів із виконання Мінських угод і доповненням до нього щодо відведення танків з озброєнням калібру до 100 мм.

Зокрема, спостерігачі зафіксували озброєння, розміщене з порушенням визначених ліній для його відведення.

У місії уточнили, що йдеться про дані спостереження також за 30 листопада та 1 грудня, які стали доступними пізніше.

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Так, у непідконтрольних урядові України районах 30 листопада за доступними СММ даними повітряного спостереження виявлено 14 танків (невстановленого типу) на полігоні поблизу Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська). За даними повітряного спостереження, у тому ж районі також було виявлено 59 бойових броньованих машин. Також у тій місцевості було виявлено 28 одиниць буксируваної артилерії.

Ще 22 танки (невстановленого типу), 9 одиниць самохідної артилерії і 18 одиниць буксируваної артилерії виявлено на полігоні поблизу Мирного (41 км на південний схід від Луганська). У тому ж районі також було виявлено 78 бойових броньованих машин, та 28 танків невстановленого типу на полігоні біля Круглика (31 км на південний захід від Луганська).

Крім того, 1 грудня було виявлено 13 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) біля Михайлівки (74 км на південний схід від Донецька), а 3 грудня безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і 2 реактивні системи залпового вогню (одну БМ-21 «Град», 122 мм, і одну БM-13 «Катюша», 132 мм) на території об’єкта на південно-східній околиці Алчевська (40 км на захід від Луганська).