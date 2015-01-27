Вночі біля Дебальцевого та Станиці Луганської йшли бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу.

«Після 18 години бандити продовжували обстрілювати позиції наших військових та мирні населені пункти з різних видів озброєння», - сказав він.

За його словами, на Луганському напрямку з мінометів та артилерії терористи вели вогонь по Новотошківському, Старому Айдару, Сокольникам, Макаровому, Вільховому та тричі по Станиці Луганській. Із «Градів» та мінометів противник стріляв по Щастю.

Читайте такожНайнапруженішою є ситуація на Дебальцевському напрямку - прес-центр АТОКрім цього, після обстрілу з танка, о 00.35, в Станиці Луганській відбулося бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, терористи відступили.

«На Дебальцівському напрямку обстрілам незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії по два рази булу піддано Санжарівку та Дебальцево. З «Градів» бойовики поливали Малоорлівку. О 23.05 відбулося бойове зіткнення в районі Дебальцево», - повідомив він.

На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногорівку й тричі - Новотроїцьке.

Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби з БМ-21 «Град» вони обстріляли Щастя, а з мінометів та артилерії - Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне, Щастя та Чермалик.