У Росії презентували нову форму для найманців, які їдуть на Донбас (фото)

За зовнішнім виглядом вона майже нічим не відрізняється від звичайної «горки», в якій ходять всі бойовики.

"Зате «начинка» - на рівні найсучаснішого обмундирування провідних армій світу. Не дивно: адже виробник сконструював одяг на основі рекомендацій колишніх спецназівців", - йдеться в повідомленні URA.ru.

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Повідомляється, що форма не важка, і в ній комфортно пересуватися. На ній є петля для транспортування пораненого і вбудовані затяжки на руках і ногах (замість джгута - щоб зупиняти кров).

Також повідомляється, що на формі терористів є вшиті металеві пластини в районі серця і печінки.

Повідомляється, що спонсорує бойовиків формою дехто Андрій Голованов - директор підприємства „Уралспецзащита“. Його підприємство взялося зшити партію з 50 костюмів - для уральських найманців, які найближчим часом вирушать з Єкатеринбурга на Донбас.