Баррозу визнав, що в Україні йде війна з Росією

Про це заявив екс-президент Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу в інтерв'ю Українській правді.

"З геополітичної точки зору найскладнішою була криза в Україні. Я зараз говорю не тільки про газові війни, але і про нинішній війні. Так, я називаю речі своїми іменами - це війна з Росією. І це складний період у житті ЄС", - розповів він про найскладніші моменти свого президентства.

Читайте такожЕкс-голова Єврокомісії: Путін до 2012 року був не проти вступу України в ЄСТакож він висловив думку, що колишній президент України Віктор Янукович "був щирим" у своєму прагненні до євроінтеграції, однак на нього, можливо, натиснули з Москви.

"Я думаю, що Янукович не був просто маріонеткою Москви. Я думаю, що він був якось мірою щирим. Але він, звичайно, був у слабкій позиції. Через тиск, який здійснювалося ззовні", - сказав Баррозу.

При цьому він відмовився назвати характер тиску.

"Я вважаю, що росіяни в певному плані здійснювали на нього тиск. Але я не знаю, який саме це був тиск. Можна робити тільки гіпотетичні припущення. А я не хочу цього робити. Єдине, що я можу сказати, що він був щирим, коли казав, що для України як для країни набагато краще бути ближче саме до Європейського Союзу", - вважає політик.