ЗМІ: Бойовики обстріляли Луганськ, є поранені
21:07, 27 січня 2015Війна
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27 січня близько 17:45 бойовики здійснили обстріл поблизу Ремонтно-експлуатаційного підприємства в Луганську.
REUTERS
Про це пише Інформатор.
"Як повідомляють користувачі в соцмережах, кілька снарядів впали в П'ятому залізничному провулку. За попередніми даними, п'ять осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
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Сепаратистські ресурси повідомляють про 26 поранених.
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