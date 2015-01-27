ЗМІ: Бойовики обстріляли Луганськ, є поранені

21:07, 27 січня 2015
Війна
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27 січня близько 17:45 бойовики здійснили обстріл поблизу Ремонтно-експлуатаційного підприємства в Луганську.

REUTERS

Про це пише Інформатор.

"Як повідомляють користувачі в соцмережах, кілька снарядів впали в П'ятому залізничному провулку. За попередніми даними, п'ять осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Сепаратистські ресурси повідомляють про 26 поранених.

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