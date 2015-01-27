При зачистці блокпосту знайдені безвісти зниклі бійці ЗСУ - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Тетяна Ричкова.

"Берсеркери - 25-я зачистили блокпост і шахту, розширивши межі контролю території на 2 кілометри. Знайдені наші безвісти зниклі бійці. З них багато моїх друзів, співчуваю сім'ям. Я знаю, як це важко. Тримайтеся, вони завжди залишаться з вами", - написала Ричкова.

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