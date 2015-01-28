Оприлюднено ще одну перехоплену розмову тих, хто обстріляв Маріуполь

Раніше СБУ оприлюднювала перехоплену розмову ватажків терористів т. зв. "ДНР", які планували здійснити обстріл Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинула 31 особа, понад 108 були поранені. Обстріл, як визначила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, у 11 із них було пряме влучення ракет.

Читайте такожКорегувальник удару по Маріуполю зізнався, що обстріл вели російські військові

За попередніми даними, на відновлення зруйнованих внаслідок обстрілу будинків та споруд необхідно близько 100 млн грн.

28 січня Кабмін виділив 10 млн грн на реалізацію робіт з відновлення житлових кварталів Маріуполя,а також на надання фінансової допомоги сім`ям загиблих і постраждалих у результаті артобстрілу.