Коваль з Рівненської області самотужки відновив п'ять одиниць бронетехніки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської обласної ради.

Як зазначили в прес-службі, бронетехніку (три броньовані військові тягачі та два бронетранспортери) відновлював волонтер Ігор Щебет зі своїми побратимами у звичайнісінькому ангарі, розміщеному за селом.

Читайте такожНа Рівненщині триває відновлення озброєння і військової техніки«Це моя майстерня, де займаюсь ковальством. Після служби в армії здобув нову військову спеціальність - водій-механік. Свого часу побачив у Фейсбук, що стоять на зберіганні машини й запропонував взяти одну з них на відновлення. Військові погодилися і так пішла справа. Зробив одного, другого БТРа, потім БМП, зараз МТЛБ. Найважче відремонтувати ту техніку, до якої запчастини не використовуються у народному господарстві, треба їх шукати на військових складах. Крім того, ремонт вартує грошей і не малих, але нам допомагають, тому будемо працювати й надалі», - розказав Щебет.