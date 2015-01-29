За добу в Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиків загинули шість мирних жителів
У Донецькій області за добу загинули шість мирних жителів, п'ятеро поранені.
Про це повідомив голова ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"Сьогодні, на ранок, внаслідок обстрілу Дебальцевого, в районі вулиці Комсомольська, загинули чоловік і дружина. Інформація ще уточнюється, оскільки міліція ще не оглянула всі пошкоджені будівлі. Обстріл віддалених мікрорайонів міста триває. Три дні тому був сам у м. Дебальцеве. З 24 годин у добі всього дві години перерву, а так весь час артобстріл", - написав він у Facebook.
Читайте такожВ Авдіївці і Дзержинську під обстрілом загинули троє мирних жителів - МВСЗа його словами, також сьогодні в Вуглегірську з-за осколкових поранень у результаті обстрілу загинули двоє чоловіків.
Всього за минулу добу через артударов бойовиків - 6 убитих і 5 поранених.
"Працівники міліції виїжджають на місця і все фіксують. Там, де необхідна допомога, надають її мешканцям", - пише Аброськін.