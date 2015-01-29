ОБСЄ зафіксувала військовий транспорт без розпізнавальних знаків на підконтрольній бойовикам території

Про це йдеться в денному звіті місії ОБСЄ, опублікованому сьогодні.

”В підконтрольних районах ”Донецької народної республіки” спеціальна моніторингова місія спостерігала за переміщенням військових транспортних засобів без розпізнавальних знаків”, - відзначається в звіті.

Зокрема, в Донецьку 28 січня спостерігачі зафіксували одну бойову машину піхоти (БМП-2), яка була розміщена в густонаселеному забудованому районі в центрі міста. Одночасно, місія бачила рух семи зелених вантажівок типу ”КамАЗів” та ”Уралів”, які направлялись в сторону півдня від центру Донецька. Пізніше того ж дня місія зафіксувала ще 13 зелених вантажівок типу ”Урал”, які також направлялись на південь від міського центру.

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Окрім того, спостерігачі бачили на околицях Харцизька (25 км на схід від Донецька, місто підконтрольне ”ДНР”) поруч з дорогою H21 припарковану колону з п`яти танків Т-72, які були спрямовані на схід, а також ще одну колону з чотирьох танків Т-72, які рухались на схід разом з чотирма військовими вантажівками типу ”Урал”. ”Всі транспортні засоби та танки не мали розпізнавальних знаків”, - наголошується в повідомленні.

Пізніше в Макіївці (12 км на схід від Донецька, місто підконтрольне ”ДНР”), спостерігачі побачили колону з семи військових вантажівок типу ”Урал”, які також направлялись на схід.

Місія ОБСЄ продовжила рухатися на схід автошляхом Н21 у напрямку прикордонного пункту поміж Україною та Росією в населеному пункті Ульянівське (63 км на південний схід від Донецька). Так, під час подорожі, спостерігачі мали розмову з одним з ”місцевих командирів казаків”, який без пояснень порадив місії не наближатися до вказаного прикордонного пункту пропуску.

”Як тільки місія повернула в західному напрямку в бік Донецька, спостерігачі помітили посилення руху військових вантажівок без розпізнавальних знаків, накритих брезентом”, - наголосили в місії.

За словами спостерігачів, вантажівки рухалися обома автошляхами Н21 та Т0507, які проходять поміж Донецьком та прикордонним пунктом.