У селі Жолобок бойовики мінують дороги і облаштовують опорні пункти

Про це повідомляє сайт голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Вчора він зустрівся з жителями Жолобка, які вирвалися із заблокованого бойовиками села і дісталися до контрольованої Україною території Луганської області.

”Зараз в Жолобку стоять 4 російських танка і один БМП, а раніше було і кілька установок ”Град”. Екіпажі танків - не з центральних областей Росії, це удмурти і буряти, що видно по монголоїдних рисах облич. Періодично до Жолобка завозять на напівпричепі КамАЗу підкріплення живої сили”, - відзначив Москаль після зустрічі.

Читайте такожЗ Троїцького евакуювали майже всіх дітей - МоскальТак, 29 січня заїхали 30 озброєних чоловіків. Окрім росіян, за словами Москаля, є і так звані «ополченці», які заходять у зруйновані обстрілом будинки, виносять у мішках все цінне і вивозять на машинах в невідомому напрямку. Підходи до села заміновані, тут облаштовуються тут опорні пункти. У селі залишаються кілька місцевих жителів, які не можуть виїхати через постійні бойові дії і заборону бойовиків. Обласна влада вирішує, як їх звідти вивезти, підкреслив Москаль.