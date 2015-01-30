Порошенко доручив створити Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності

Про це йдеться в указі № №42/2015 «Про вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України», розміщеному на сайті глави держави.

«З метою підвищення ефективності діяльності розвідувальних органів України та реалізації положень статей 7 і 24 Закону України "Про розвідувальні органи України", відповідно до пунктів 1, 17 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: утворити Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України (далі - Комітет)», зазначається в документі.

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Також доручено голові Комітету внести у місячний строк проект положення про Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при президентові України та пропозиції щодо його персонального складу.

Крім того, Порошенко указом ліквідовує Комітет з питань розвідки при президентові України та, відповідно, звільняє від виконання обов'язків голови Комітету з питань розвідки при президентові України Ігоря Смешка

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.