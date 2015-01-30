Бойовики готують новий наступ на Вуглегірськ і Дебальцеве

Бої точаться усього в 15 км від міста, йдеться в сюжеті ТСН.

Біля Вуглегірська дві роти військових потрапили у засідку й з втратами змушені були відступити. Танкам окупантів наші солдати не змогли нічого протиставити. Не було навіть протитанкових гранат.

Однак бійці закріпилися на околицях міста. Про відступ з Вуглегірська наразі мови нема, як і про котел навколо Дебальцевого.

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"Я пересуваюся по маршруту Артемівськ-Дебальцеве. Ніякого котла не існує. Наші блокпости міцно утримують лінію зіткнення. Немає даних про відхід наших підрозділів", - розповів генерал ЗСУ Олександр Розмазнін.

Уже відомо, що бойовики готують новий наступ з боку Горлівки, а інший удар намагаються нанести біля Троїцького.

Поки що атаки наші солдати відбивають, але їм на допомогу потрібні ще люди.

З майже захопленого Вуглегірська окупанти вже стріляють по українських позиціях з минометів.

Попри вогонь й постійні атаки, дебальцевський плацдарм війська утримують. Дороги не перерізані, а мости не захоплені.