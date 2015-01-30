Бойовики готують новий наступ на Вуглегірськ і Дебальцеве
Дебальцеве під обстрілами російських військ і бойовиків стрімко порожніє. У місті зникає вода, світло, закривають аптеки і крамниці, а люди намагаються виїхати подалі від лінії вогню
Бої точаться усього в 15 км від міста, йдеться в сюжеті ТСН.
Біля Вуглегірська дві роти військових потрапили у засідку й з втратами змушені були відступити. Танкам окупантів наші солдати не змогли нічого протиставити. Не було навіть протитанкових гранат.
Однак бійці закріпилися на околицях міста. Про відступ з Вуглегірська наразі мови нема, як і про котел навколо Дебальцевого.
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"Я пересуваюся по маршруту Артемівськ-Дебальцеве. Ніякого котла не існує. Наші блокпости міцно утримують лінію зіткнення. Немає даних про відхід наших підрозділів", - розповів генерал ЗСУ Олександр Розмазнін.
Уже відомо, що бойовики готують новий наступ з боку Горлівки, а інший удар намагаються нанести біля Троїцького.
Поки що атаки наші солдати відбивають, але їм на допомогу потрібні ще люди.
З майже захопленого Вуглегірська окупанти вже стріляють по українських позиціях з минометів.
Попри вогонь й постійні атаки, дебальцевський плацдарм війська утримують. Дороги не перерізані, а мости не захоплені.