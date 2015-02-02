Бойовики продовжують наступ на маріупольському напрямку - "Азов"

Про це повідомили в полку спецпризначення "Азов".

"В основному працює артилерія, в тому числі і реактивна. З обох сторін ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп", - відзначили в "Азові".

На східних околицях Маріуполя помічено один безпілотний апарат.

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Разом з тим в полку повідомили, що біля н. п. Зоря атаковані позиції ЗСУ.

"Новоселівка Друга - атаковані позиції ЗСУ і "Азова" стався контакт з супротивником зі стрілецької зброї. Миколаївка - артилерійська дуель. Ворог використав танк і міномет. Вогневі точки противника придушені", - йдеться в повідомленні.

"На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються", - відзначили в "Азові".