Бойовики продовжують наступ на маріупольському напрямку - "Азов"
Бойовики не припиняють свою діяльність на Маріупольському напрямку, позиційні протистояння тривають
Про це повідомили в полку спецпризначення "Азов".
"В основному працює артилерія, в тому числі і реактивна. З обох сторін ведеться розвідка. Застосування стрілецької зброї свідчить про діяльність диверсійно-розвідувальних груп", - відзначили в "Азові".
На східних околицях Маріуполя помічено один безпілотний апарат.
Читайте такожПозиції полку "Азов" під Маріуполем обстріляли з артилерії
Разом з тим в полку повідомили, що біля н. п. Зоря атаковані позиції ЗСУ.
"Новоселівка Друга - атаковані позиції ЗСУ і "Азова" стався контакт з супротивником зі стрілецької зброї. Миколаївка - артилерійська дуель. Ворог використав танк і міномет. Вогневі точки противника придушені", - йдеться в повідомленні.
"На всіх рубежах втрат вдалося уникнути. Втрати противника уточнюються", - відзначили в "Азові".