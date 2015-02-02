У невдалій спробі взяти в котел Дебальцеве бойовики втратили 5 танків і 4 ББМ - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Зокрема, командування формування російсько-терористичних військ, дислокованого в районі н. п. Горлівка («Горлівський гарнізон» терористів), отримало команду від «командування ДНР» виділити частину сил і засобів до складу однієї з ударних груп для атаки на Дебальцеве. «Горлівський гарнізон» виділив бронегруппу (до 15 одиниць бронетехніки, включаючи 7 танків), частина якої (як мінімум 3 танки і 2 ББМ) була відразу ж знищена при атаці на блокпост українських військ», - повідомляє Тимчук.

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Ще одна група бойовиків в районі дороги у напрямку до Дебальцевого була накрита української артилерією, втративши ще 2 танка, 2 ББМ, і як мінімум 3 вантажних автомобіля.

За інформацією ІС, зараз бойовики перекидають через Макіївку і Єнакієве, а також Алчевськ і Стаханов підкріплення для формувань, які ведуть бої в районі Дебальцевого. Усього протягом останніх діб бойовики перекинули близько 55 одиниць бронетехніки та понад 1 200 осіб.