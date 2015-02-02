СБУ: Росія планує на 9 травня масове звільнення ув'язнених для війни на Донбасі
На 9 травня 2015 року у РФ планується масове звільнення ув'язнених для того, аби вони поповнили ряди бойовиків на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський.
«На 9 травня планується велика амністія у РФ, у результаті якої на волю мають бути випущені зеки, які поповнять лави бойовиків у боротьбі проти України», - розповів він, зазначивши, що це є свідченням того, що РФ так просто не зупиниться і проти України сьогодні ведеться цілеспрямована війна.
Лубківський зазначив, що ця інформація надходить до СБУ від оперативних джерел.
Читайте такожСБУ затримала росіянина, якому в якості покарання за крадіжку запропонували повоювати в "ЛНР" (відео)"Нікого не хочу лякати і створювати занепокоєння чи нервозність, але хочу, щоб всі ми розуміли, що проти нас ведеться сьогодні надзвичайно активна і агресивна війна, і маємо бути сьогодні усі готові до того, що нашу країну потрібно буде обороняти", - додав радник голови СБУ.
Нагадаємо, що 9 травня 2015 року виповнюється 70 років з дня перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні.