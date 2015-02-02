СБУ: Росія планує на 9 травня масове звільнення ув'язнених для війни на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський.

«На 9 травня планується велика амністія у РФ, у результаті якої на волю мають бути випущені зеки, які поповнять лави бойовиків у боротьбі проти України», - розповів він, зазначивши, що це є свідченням того, що РФ так просто не зупиниться і проти України сьогодні ведеться цілеспрямована війна.

Лубківський зазначив, що ця інформація надходить до СБУ від оперативних джерел.

Читайте такожСБУ затримала росіянина, якому в якості покарання за крадіжку запропонували повоювати в "ЛНР" (відео)"Нікого не хочу лякати і створювати занепокоєння чи нервозність, але хочу, щоб всі ми розуміли, що проти нас ведеться сьогодні надзвичайно активна і агресивна війна, і маємо бути сьогодні усі готові до того, що нашу країну потрібно буде обороняти", - додав радник голови СБУ.

Нагадаємо, що 9 травня 2015 року виповнюється 70 років з дня перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні.