БТР-4Е за півроку отримав понад 900 вдосконалень - Укроборонпром
08:48, 03 лютого 2015Війна
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Новітній український БТР-4Е за півроку використання у зоні АТО отримав більше 900 покращень.
БТР-4Е отримав понад 900 вдосконалень / glavcom.blogspot.com
Про це в ефірі 5 каналу заявив перший заступник генерального директора ДК Укроборонпром Сергій Пінькас.
«В ініціативному порядку концерн «Укроборонпром» залучає до роботи спеціалістів і людей, що працюють в АТО. БТР, який нібито вважався завершеною моделлю, за півроку отримав більш ніж 900 додаткових поліпшень. Бо люди, які безпосередньо працюють з технікою в зоні АТО кажуть: це правильніше зробити так, а ось це от так. І розуміємо, що така ситуація дає можливість зробити нашу техніку більш зручною для виконання військових завдань», – заявив Пінькас.
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