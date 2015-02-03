БТР-4Е за півроку отримав понад 900 вдосконалень - Укроборонпром

Про це в ефірі 5 каналу заявив перший заступник генерального директора ДК Укроборонпром Сергій Пінькас.

«В ініціативному порядку концерн «Укроборонпром» залучає до роботи спеціалістів і людей, що працюють в АТО. БТР, який нібито вважався завершеною моделлю, за півроку отримав більш ніж 900 додаткових поліпшень. Бо люди, які безпосередньо працюють з технікою в зоні АТО кажуть: це правильніше зробити так, а ось це от так. І розуміємо, що така ситуація дає можливість зробити нашу техніку більш зручною для виконання військових завдань», – заявив Пінькас.

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