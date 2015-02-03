Станом на ранок у Донецькій області загинули шість мирних мешканців, 18 поранено - МВС

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області, слідом за Авдіївкою, Мар'їнкою, Дебальцевим, Дзержинськом незаконні збройні формування завдали артудару по місту Курахове Мар'їнського району.

Станом на сьогоднішній ранок від обстрілів бойовиків загинули 6 мирних жителів, у тому числі 11-річна дівчинка. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 18 осіб. За всіма фактами правоохоронцями відкриті кримінальні провадження.

У Дебальцевський міськвідділ міліції з моргу надійшли повідомлення про смерть 40-річного чоловіка та 11-річної дівчинки, які загиблих від численних осколкових поранень під час артобстрілу бойовиками селища Миронівське Дебальцевської міської ради. Повні дані про постраждалих та обставини смерті встановлюються.

Читайте такожНовотошківку накрили "Градами", загинули дві жінки - МоскальТакож снаряди противника обірвали життя ще трьох людей у Дебальцевому: 82-річної жінки, 81-річного пенсіонера та 49-річного чоловіка. Смертельні поранення отримала жителька Авдіївки 1931 року народження.

Серед поранених - жителі Авдіївки, Дебальцевого, Вуглегірська, Мар'їнки, Артемівського і Ясинуватського районів. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені в лікарні.

2 лютого бойовики завдали удару по Кураховому. "9 снарядів від систем залпового вогню, що не розірвалися, були виявлені в житловій забудові. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місцях обстрілів працюють співробітники Мар'їнського райвідділу міліції, МНС та військові", - йдеться в повідомленні.