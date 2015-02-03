Міноборони закупило 30 тис. бронежилетів на 154 млн грн

Про це повідомлялося на сайті «Державні закупівлі України». Згідно з опублікованою інформацією, бронежилети 4-го класу захисту «Корсар-МЗс-1-4» (або еквівалент) Міноборони закупило у науково-виробничого підприємства «Темп-3000».

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Середня ціна одного бронежилета, згідно з контрактом, становить 5,145 тис. грн.

У повідомленні зазначено, що крайній термін поставки бронежилетів підприємством «Темп-3000» - 31 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Міноборони придбало у підприємства "Темп-3000" для української армії близько 40 тис. бронежилетів на загальну суму понад 200 млн грн.

Довідка УНІАН. Бронежилет «Корсар-МЗс» має підвищену ергономічність і зручність в експлуатації. Інтервалами на жилет нашита система «molli», що дозволяє розмістити на поверхні чохла більш як 15 різних кишень. Бронежилет складається з окремих частин грудного і спинного захисту, бічного захисту, а також захисту плечей і шиї.