Чисельність «армії» бойовиків в районі Донецька перевищує 3 тисячі осіб - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«За добу відзначається прибуття живої сили на 20 критих вантажівках, а також 11 одиниць броньованої техніки (включаючи 1 танк). Загальна чисельність угрупування російсько-терористичних військ, зосередженого в цьому районі, перевищує 3 тисячі осіб, які розподілені за декількома тактичними групами, а також складають «внутрішній гарнізон» Донецька», - повідомляє Тимчук.

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Також у складі угруповання, зосередженого в районі Донецька, в загальному порядку 25 танків, близько 85 ББМ і три групи артилерійської підтримки.